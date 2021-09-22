Офицеры ДПС, спасшие университет от напавшего студента, повышены в званиях

Константин Калинин и Владимир Макаров. Фото: Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев досрочно присвоил пермским инспекторам ДПС, обезвредившим напавшего на вуз студента, очередные специальные звания.

Так, младший лейтенант Константин Калинин, нейтрализовавший напавшего на университет Тимура Бекмансурова, получил звание «лейтенанта полиции».

А обеспечивший общественный порядок Владимир Макаров получил звание «капитан полиции»

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении Константина Калинина орденом Мужества, а Владимира Макарова медалью «За отличие в охране общественного порядка».

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