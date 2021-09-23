У руководства пермского университета нет претензий к ЧОПу, охранявшему вуз

Систему безопасности в университете пересмотрят. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В Перми 22 сентября на встрече с журналистами ректор вуза Дмитрий Красильников сообщил, что у университета нет претензий к работе ЧОПа. Он заявил, что после трагических событий будет пересмотрена система безопасности, возможно, будут предложены изменения на федеральном уровне.

Напомним, трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Студент вуза, первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в университет с оружием и начал стрелять во всех, кого видел. Его жертвами стали 6 человек, более 30 человек получили ранения и травмы, после падания со второго этажа корпуса. Убийцу обезвредил лейтенант полиции Константин Калинин, который первым оказался на месте ЧП. Нападавший остался жив, он находится в больнице в тяжелом состоянии. 7 серьезно раненых студентов и один охранник были доставлены на лечение в Москву.

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