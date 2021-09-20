Полицейских, обезвредивших стрелявшего в пермском университете, наградят

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев внесет Президенту представление о награждении государственными наградами сотрудников пермской ГИБДД, задержавших вооруженного преступника.

Напмоним, в Перми студент-первокурсник Тимур Бекмансуров, вооружившись дробовиком, пришел на территорию кампуса Пермского университета и открыл стрельбу по охранникам и студентам. Шесть человек погибли, более 20 получили ранения.

- Я был в кабинете, оформлял ДТП, - рассказывает Константин Калинин. – Тут забежал очевидец, сказал, что идет стрельба. Мы с напарником отправились проверять информацию. Увидели, как из университета выбегают люди, и услышали выстрелы. Напарник организовал эвакуацию людей, а я побежал к главному входу. Спросил, где стреляют. Мне сказали, что на втором этаже. Я забежал здание и увидел вооруженного молодого человека, который спускался по лестнице.

Младший лейтенант крикнул ему: «Бросай оружие!», - но нападавший направил ружье на полицейского и выстрелил. Тот выстрелил в ответ. Бекмансуров упал. Полицейский подбежал к нему, зафиксировал, потом отбросил ружье, патроны и нож в сторону и начал перевязывать стрелявшего.

- В экстремальной ситуации младший лейтенант полиции Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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