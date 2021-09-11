В Болгарии прошла мировая премьера мультфильма «Капризка», снятого в Перми

Фото из Варны с мировой премьеры мультсериала «Капризка» опубликовал на своей странице в Facebook режиссер Павел Печенкин.

Фото из Варны с мировой премьеры мультсериала «Капризка» опубликовал на своей странице в Facebook режиссер Павел Печенкин. Сейчас в Болгарии проходит 17-й Всемирный фестиваль анимационного кино, в его программе - мультфильм про хулиганистого человечка Капризку, которого знают и любят почти все пермяки.

Ремейк любимого мультфильма был снят по сказочной повести Владимира Воробьева совсем недавно. Его герои те же- мальчик, девочка и Капризка, но сюжет адаптирован к современности, у ребят появились гаджеты.

Режиссер «Капризки» - Сергей Меринов, известный российский аниматор, снявший ряд мультфильмов из серии «Гора самоцветов», мультфильм «Детективное агентство Шорти и Бульдог» и другие.

В числе продюсеров мультфильма «Капризка» кроме Павла Печенкина - режиссер Павел Лунгин, лауреат Каннского кинофестиваля 1990 года, известный по фильмам «Такси-блюз», «Свадьба», «Олигарх», «Остров».

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