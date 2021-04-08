В Перми сняли 12-серийный мультфильм "Капризка"

Герои мультфильма изменились внешне, но характеры остались прежними. Фото: кадр из фильма

«Павлик проснулся и сразу увидел маленького человечка, ростом с кошку. Он сидел на спинке Павликовой кровати и болтал ножками. Волосы у него торчали во все стороны. Лицо и руки грязные-прегрязные. Рубашка вылезла из штанишек, а те надеты задом наперед. Павлик сказал: «Какой ты смешной! Ты кто?» «Я Капризка», - пропищал человечек и уставился круглыми глазами», - так начинается сказка-повесть «Капризка» пермского писателя Владимира Воробьева.

Эта книга была очень популярна, она переиздавалась десятки раз. А в 1983 году на киностудии «Пермьтелефильм» был снят кукольный мультфильм «Капризка - вождь ничевоков», который часто показывали по телевизору.

Вот таким Капризка был в мультике 1983 года. Фото: кадр из фильма

Всего на «Пермьтелефильме» на протяжении 32 лет было создано 40 анимационных картин. Потом выпуск мультфильмов прекратился.

- А в 2019 году был создан «Продюсерский центр «Капризка», который начал работу над первым сезоном одноименного мультсериала, рассказали в Пермской кинокомиссии. - Студия работает не только над собственными проектами, но и по заказу студии «Союзмультфильм», а также делает коммерческие сериалы по заказу пермских предприятий.

- «Капризка» - это не продолжение старого мультфильма, - рассказывал перед началом съемок режиссер Павел Печенкин. - Наш мультфильм будет снят по той же самой книге, те же герои - мальчик с девочкой и Капризка, который учит их хулиганить. Но, естественно, сюжет адаптирован к современности, к примеру, у ребят появились гаджеты.

И вот работа над анимационным сериалом «Капризка» завершена. Он состоит из 12 серий и выполнен в смешанной технике 2D-перекладка и классическая пластилиновая перелепка. В в ближайшем будущем его можно будет увидеть. А пока Пермская кинокомиссия показала, как шла работа над мультиком.