«Не желаю, не хочу, не буду». Новый Капризка знает, как «тупить» в соцсетях и отключать вай-фай

В Перми прошла премьера мультфильма про Капризку. Фото: Капризка.рф.

- Наш «Капризка» - уникальный сериал по технике исполнения, это настоящий пластилин, все детали слеплены руками, - говорит креативный директор продюсерского центра «Капризка» Денис Сопегин. – И это первая в Перми студия, которая создает подобные мультфильмы. Сразу скажу, сериал далеко от книги Владимира Воробьева, она была очень серьезно переосмыслена, потому что у автора есть много разных сюжетов, которые современным детям будут непонятны.

Всего будет 12 серий

«Капризку» пермский писатель Владимир Воробьев написал еще в 1960 году, и она была очень популярной у тогдашних подростков. А книжные фразочки растащили на афоризмы не только дети, но и взрослые.

- Хочу не хочу – делаю что хочу!

А зачем нам родители? Что мы – без них не погуляем?

- У тебя получился настоящий французский суп бурдэ!

Через восемь лет Воробьев написал продолжение – «Капризка – вождь ничевоков», а в 83-м на экраны вышел мультик про капризного, вредного и непослушного персонажа, который провоцировал детей на хулиганские поступки.

И вот, спустя почти 40 лет, на экраны выходит новый «Капризка». Чем он отличается от образца 1983 года? Анимационный фильм состоит из 12 шестиминутных серий и рассказывает о персонаже, который учит детей капризничать и не слушаться взрослых. Каждый раз дети из-за этих капризов попадают в неприятности, но им на помощь приходят герои детских сказок: Магули, Кот в сапогах, солдат, который умеет варить кашу из топора и другие.

Каждая серия – законченная история, в которой сказочный персонаж помогает ребенку не только победить Капризку, но и чему-то научиться.

У Капризки аллергия на чтение

Премьера прошла на заводе Шпагина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатрах, а потом и по ТВ, - говорит генеральный директор продюсерского центра «Капризка» Юрий Цодикович. – Капризка – не чужой персонаж для пермяков. Мы очень ждем обратную связь и надеемся, что наш сериал понравится и детям, и их родителям. Он рассказывает о важных ценностях и поднимает актуальные современные проблемы, как правильно выходить из непростых ситуаций.

Место действия - город Простореченск - и главные герои остались прежними. Мальчик Павлик, девочка Наташа, их родители и, конечно же, сам Капризка – чаще всего он предстает зрителям в форме маленького человечка, но может изобразить из себя пылающий кустик или телеграфный столб. По замыслу создателей, он герой какой-то книжки, недостаточно занимательно описанный автором, поэтому у него аллергия на чтение.

И армия Капризки – Ничевоки. Раньше они были детьми, которых предоставили самим себе, и они из лени решили ничего не делать.

- Теперь они живут в Темном лесу и целыми днями «тупят» в соцсетях, мессенджерах и играют в видео игры, - радостно сообщает Капризка Наташе и Павлику.

- Интересно, откуда в лесу взялся вай фай? - изумляются современные дети.

- Это мое гениальное изобретение, - отвечает Капризка. – Захочу – отключу.

Персонажи пользуются гаджетами

- Сказка Владимира Воробьева актуализирована сценаристами под интересы современных детей, - объясняют создатели. – Сюжет в каждой серии развивается динамично и увлекательно, персонажи разговаривают на современном языке и пользуются гаджетами.

И в то же время по задумке авторов в сюжеты включены знакомые сказочные герои из детских книжек, а девочка Наташа – очень начитанная и старается привить любовь к чтению своему брату Павлику.

- По сути наш Капризка – это внутренний «демон» ребенка, и задача сериала научить детей бороться со своими капризами, - объясняют создатели. – Параллельно мы прививаем детям любовь к чтению, поскольку именно книжные герои помогают детям справиться с Капризкиными проделками.

СПРАВКА «КП»

Сериал рассчитан на детскую и семейную аудиторию, больше всего «Капризка» понравится детям в возрасте от 5 до 10 лет.

Фильм выполнен в смешанной технике 2D-перекладка и классическая плстилиновая перелепка.

Сценаристы: Наталья Румянцева и Игорь Мельников

Продюссеры: Павел Лунгин, Павел Печенкин, Евгений Панфилов, Денис Сопегин.

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