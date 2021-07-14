«Амкар-Пермь» по итогам серии пенальти уступил «Тюмени»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завершился первый – дебютный – матч возрожденного пермского футбольного клуба «Амкар-Пермь». В рамках Кубка России пермяки принимали на своем поле игроков «Тюмени». Это одна из сильнейших команд второго дивизиона НФЛ, которая в прошлом сезоне играла в Премьер-лиге – в ПНЛ.

Несмотря на это, игра шла на равных. Уже на третьей минуте пермяки открыли счет, и гостям пришлось отыгрываться. Они сравняли счет на 10-й минуте.

В конце первого тайма капитан пермских футболистов Евгений Тюкалов вывел пермскую команду вперед – 2:1.

Не повезло пермякам в самом конце игры – арбитр удалил с поля за нарушение пермского игрока Константина Морозова, и красно-черным пришлось играть в меньшинстве. Наконец, на 87-й минуте тюменцы сравняли счет – 2:2.

По регламенту турнира арбитр назначил серию пенальти, и тут удача была на стороне «Тюмени». Этой команде теперь предстоит встретиться в рамках Кубка России с другой пермской командой – со «Звездой».

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