Футболисты пермского «Амкара» забили быстрый гол в ворота «Тюмени»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня возрожденный пермский футбольный клуб «Амкар-Пермь» проводит дебютную игру в Кубке России. Наши футболисты принимают у себя на поле футболистов «Тюмени».

Пермякам для дебюта достался грозный соперник по меркам второго дивизиона профессионального футбола: в сезоне 2019/2020 тюменские футболисты играли в премьер-лиге – в ПФЛ, но выбыли в НФЛ, заняв 20-б строчку в турнирной таблице.

Но с самого начала матча красно-черные пошли в атаку. И уже на третьей минуте забили быстрый гол. Мяч в ворота соперников послал 22-летний Александр Голубцов, этот атакующий полузащитник сыграл уже четыре сезона в ПФЛ за фарм-клуб команды Премьер-лиги - «Урал-2».

Тюменцы попробовали контратаковать, один раз наш 21-летний голкипер Никита Решетняк спас команду, но на 10-й минуте счет стал 1:1.

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