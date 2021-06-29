Футболист Павел Соломатин вернулся в Пермь

Фото: ФК "Динамо" (Москва)

«Амкар-Пермь» вернул в свои ряды 28-летнего вингера Павла Соломатина. Об этом клуб сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Прошедший сезон футболист провёл в ФК «Ессентуки». А ранее выступал на уровне Премьер-лиги за «Динамо», «Анжи». Играл и в клубах ФНЛ – «Балтике», «Волгаре», московском «Торпедо» и толяттинском «Акроне».

За «Амкар» Соломатин выступал в сезоне-2014/2015.

Напомним, ранее «красно-черные» уже официально объявили о подписании трех футболистов – Евгения Тюкалова, Александра Мосунова и Михаила Горелишвили.

Еще пять футболистов близки к переходу в «Амкар-Пермь», но официально о подписании контрактов с ними пока не сообщалось.