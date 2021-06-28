Фото: ФК "Амкар-Пермь"

«Амкар-Пермь» близок к подписанию пяти футболистов: полузащитников Ивана Маркелова и Даура Квеквескири, защитников Максима Жестокова и Никиты Верхунова и опорного хавбека Никиты Дроздова. Об этом сообщает федеральный спортивный канал «Матч ТВ».

Главный тренер пермяков Рустем Хузин подтвердил эту информацию.

Иван Маркелов — игрок с опытом выступления в РПЛ. 33-летний футболист известен по своей игре за «Динамо», «Газовик», «Анжи» и «Оренбург». Последним его клубом был казахстанский ФК «Кызыл-Жар».

Также состав пермяков пополнят и три игрока тольяттинского «Акрона» из ФНЛ: Максим Жестоков, Никита Верхунов и полузащитник Даур Квеквескири, который ранее находился на просмотре в «Торпедо».

А опорный хавбек Никита Дроздов завершал минуаший сезон-2020/2021 в РПЛ в расформированном «Тамбове».

Напомним, ранее «Амкар-Пермь» официально представил первого новичка клуба. Это воспитанник «красно-черных» Евгений Тюкалов.