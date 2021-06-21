Бывший капитан «Звезды» стал игроком «Амкара»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Пермский футболист Евгений Тюкалов официально стал игроком ФК «Амкар-Пермь». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Евгений Тюкалов родился в Перми 7 августа 1992 года. Воспитанник СДЮСШОР «Амкар». Играет на позиции центрального полузащитника. Также может сыграть и в нападении. Впервые сыграл за дубль «красно-чёрных» в 2008 году в возрасте 16 лет. В последующие годы был одним из лидеров «молодёжки», выступавшей в Молодёжном первенстве Премьер-лиги. Становился её лучшим бомбардиром в 2010 году.

С 2011 года тренировался с основным составом «Амкара» и дебютировал на «взрослом» уровне. С 2015 года перешёл в португальскую «Лейрию» (клуб первого португальского дивизиона), за которую сыграл 12 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. В 2016 году стал чемпионом Эстонии в составе «Инфонета», а затем играл за клуб из столицы Болгарии — «Славию». Весной 2017 года вернулся в Россию, где выступал за московский «Арарат» и челнинский «КАМАЗ».

Летом 2018 года вернулся в Пермь и стал игроком «Звезды». В сезоне-2020/2021 стал лучшим бомбардиром пермского клуба с 14 голами на счету.