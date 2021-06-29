«Амкар-Пермь» сообщил о подписании двух футболистов

Александр Мосунов. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Пресс-служба ФК «Амкар-Пермь» сообщила о том, что клуб пополнили еще два футболиста.

Первый из них – 24-летний защитник Александр Мосунов. Ранее он выступал за молодежку «Амкара» и пермскую «Звезду».

Второй новичок – 28-летний Михаил Горелишвили. Он имеет опыт выступлений за сборную России U-17 и U-19. Прошлый сезон провел в составе клуба ПФЛ – ульяновской «Волги».

Напомним, ранее появилась информация о том, что команду пополнили Иван Маркелов, Никита Дроздов, Максим Жестоков, Никита Верхунов и Даур Квеквескири, которую уже подтвердил главный тренер Рустем Хузин.