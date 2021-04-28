Светлана. Фото предоставлено родственниками женщины

- Мама нашлась, сегодня она вернулась домой, с ней все хорошо, - рассказала "КП" дочь пропавшей накануне 44-летней Светланы Ксения.

Напомним, 23 апреля Светлана отмечала день рождения у одной из своих знакомых. Когда застолье подошло к концу, женщина вызвала такси и уехала. С тех пор она перестала брать телефон. Взволнованная дочь узнала номер таксиста, который в ту ночь увез Светлану, но на телефон мужчина тоже не отвечал. Беспокойство Ксении усилилось вдвойне, когда она узнала, что водитель такси был ранее судим. Тогда девушка тут же написала заявление в полицию и распространила информацию об исчезновении матери в социальных сетях.

К счастью, все закончилось хорошо. Однако Ксения не стала говорить, где все это время пропадал ее мама.

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