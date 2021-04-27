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Общество27 апреля 2021 11:25

Как такое возможно? Пропавшего год назад пермяка нашли живым

Волонтеры рассказали, где он находился все это время
Анна Маркова
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Житель Пермского края найден живым, спустя год.

Житель Пермского края найден живым, спустя год.

«Найден, жив!». Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили замечательную новость. Окончены поиски 47-летнего Сергея Сальникова.

О том, что мужчина пропал «КП» писала более года назад. Тогда волонтеры рассказали, что он ушел из дома 9 марта 2020 года по улице Набережная в деревне Малое Савино и не вернулся. Сегодня 27 марта поисковики сообщили, что Сергей найден живым.

- Такое бывает, что люди находятся даже спустя год, - говорит Ксения Макарова, координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой. – Полиция сняла мужчину с розыска, известно, что он находится в Екатеринбурге, с ним все в порядке.

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