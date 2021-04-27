- Фото: архив "КП"

В Перми окончены поиски мужчины, пропавшего полгода назад 47-летнего Сергея Васильева. К несчастью, его нашли мертвым. Об этом корреспонденту "КП" сообщили родственники мужчины.

Напомним, Сергей пропал еще 20 октября 2020 года. В тот день он вышел из дома в Кировском районе и больше не вернулся. С тех пор его искали волонтеры, полицейские и взволнованные родственники.

Погибший Сергей. Фото предоставлено родственниками мужчины

Накануне стало известно, что Сергея нашли мертвым. Его смерть не носит криминальный характер. Как рассказали близкие Сергея, он добровольно ушел из жизни.

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