Подозреваемого в убийстве жены и детей в Пермском крае будут искать в лесу

Женщину и двоих детей нашли мертвыми в Октябрьском районе.

Подозреваемого в убийстве семьи в Пермском крае будут искать в лесу. Волонтеры "Поискового отряда имени Ирины Бухановой" объявили о сборе охотников и владельцев снегоходов.

Поиски будут проходить на территории Октябрьского района. Нужны снегоходы и автомобили с высокой проходимостью.

"Просьба владельцев данных типов транспортных средств, а так же охотников, хорошо знающих местность и готовых помочь в розыске, связаться с координатором поискового отряда Ксюша Макарова по телефону 8 (902) 630-80-82", сообщают волонтеры.

- На место уже готовы выехать люди на снегоходах из Чернушки, Кунгурского района, гражданские люди не участвуют в поисках преступника, на месте работают следственные органы, - сообщает Ксения Макарова, руководитель "Поискового отряда имени Ирины Бухановой".

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