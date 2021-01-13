Трагедия в центре Перми, случившаяся 9 января, унесла жизнь 70-летней пермячки. В пятиэтажке собирались чинить крышу, поэтому на тротуаре возвели деревянное ограждение - для безопасности прохожих. Но под тяжестью снега конструкция рухнула прямо на трех проходивших под навесом женщин.Одна из них, 70-летняя пенсионерка, в тот же день скончалась. Она шла в Горьковский сад, договорившись с подругой позаниматься скандинавской ходьбой, но попала в реанимацию с раздробленным тазом и переломанными ребрами. Еще одну пермячку – 29-летнюю врача-логопеда - увезли в травматологию: ее откопали из снега случайные прохожие.На заседании правительства губернатор Дмитрий Махонин поручил оказать помощь пострадавшим.- Эти леса возводятся для безопасности, а в данном случае они явились причиной трагедии, - отметил он. - Такого допускать нельзя!И.о. главы Перми Алексей Дёмкин сообщил, что администрация города выделит из резервного фонда семье погибшей компенсацию в размере 500 тысяч руб. Травмированная в происшествии жительница города получит 50 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Из-за ран от гвоздей ей перелили 6 литров крови». Женщина, погибшая под завалами в центре Перми, шла по переходу в Горьковский паркОни договорились с подругой позаниматься скандинавской ходьбой, а муж идти поленился (подробнее…)«Прохожие откапывали меня картонками». Пермячка, на которую рухнуло деревянное ограждение, оказалась врачомУльяну госпитализировали в отделение травматологии больницы №4 (подробнее…)«Сложился, как карточный домик»: подробности ЧП в Перми, где три женщины пострадали от рухнувшего забораДеревянное ограждение рухнуло под тяжестью снега (подробнее…)