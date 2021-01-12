- Передайте мой низкий поклон и глубочайшую благодарность всем пермякам, кто не остался равнодушным и спас меня, - говорит 29-летняя Ульяна Чумакова, которая пострадала во время ЧП на улице Краснова. - Жаль, что никого из них я не знаю по именам, но никогда не забуду доброту и отзывчивость своих земляков. Спасибо вам, дорогие, за жизнь!Трагедия, напомним, случилась днем 9 января рядом с домом 25 по улице Краснова. В пятиэтажке собирались чинить крышу, поэтому на тротуаре возвели деревянное ограждение - для безопасности прохожих. В итоге под тяжестью снега конструкция рухнула прямо на людей.Пострадали три женщины, одна из них - 70-летняя пенсионерка - от полученных травм скончалась в больнице.Ульяну госпитализировали в отделение травматологии больницы №4. Кстати, она сама врач и работает в этой же больнице - логопедом-афазиологом в отделении реабилитации Регионального сосудистого центра.- Каким-то чудом я не потеряла сознание, - рассказывает девушка. - Почувствовала страшную боль в ноге. Снег попал в рот, в нос, я уже начала задыхаться, но все-таки нашла в себе силы закричать, позвать на помощь. Почти сразу прибежали люди и бросились меня откапывать - руками, картонками - что под руку попало. Я не видела лиц своих спасителей, только заметила их обувь: у кого-то на ногах были не только ботинки и сапоги, но тапочки, домашние туфли. Это были девушки из ближайшей стоматклиники, из магазинов. И обычные прохожие - мужчины, женщины, подростки боролись с завалом. Никто не прошел мимо.А в это времяПоловина «ограждений безопасности» оказались опаснымиПосле этой трагедии в городе решили проверить, насколько безопасны остальные ограждающие конструкции. Как оказалось, их на городских улицах установлены десятки. И больше половины ограждений, которые, по идее, должны обезопасить прохожих, сами представляют угрозу для жизни.- Из 86 деревянных галерей у строительных площадок и объектов реконструкции, которые проверили инспекторы за первый день рейдов, 11 января, на 53 выявлены нарушения, - признали в городской административно-технической инспекции. - Это 62 процента всех обследованных конструкций ограждения. Так, не были очищены от снега козырьки 49 переходов, еще у 12 не почищен пешеходный настил. Мы направили 50 уведомлений об устранении этих нарушений. Рейды будут продолжены. Жители могут сообщать о проблемных ограждениях в районные администрации города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Из-за ран от гвоздей ей перелили 6 литров крови». Женщина, погибшая под завалами в центре Перми, шла по переходу в Горьковский паркОни договорились с подругой позаниматься скандинавской ходьбой, а муж идти поленился (подробнее..)«Сложился, как карточный домик»: подробности ЧП в Перми, где три женщины пострадали от рухнувшего забораДеревянное ограждение рухнуло под тяжестью снега (подробнее..)