- Забор сложился, как карточный домик, доски просто поехали под тяжестью снега, - рассказывает очевидец происшествия на улице Краснова в Перми.В доме №25 по улице Краснова, находящемся рядом с парком Горького, собирались начать капитальный ремонт – хотели отремонтировать кровлю. И для безопасности прохожих на тротуаре рядом с домом возвели деревянное ограждение – галерею из досок под жестяной крышей. Вот только строение оказалось слишком шатким и под тяжестью нападавшего на его крышу снега рухнуло, погребя под собой трех женщин.Спасатели Пермской городской службы спасения и пожарные МЧС России по Пермскому краю, выехавшие на место происшествия, извлекли женщин из-под завала. На машине скорой помощи двоих отправили в больницу. 70-летняя женщина пострадала довольно серьезно, у медиков было подозрение на перелом таза. 19-летняя получила более легкие травмы.- Сейчас обе пострадавшие госпитализированы, одна находится в тяжелом состоянии,- сообщили в Минздраве.Еще одна женщина пострадала более легко, ей госпитализация не понадобилась.На место происшествия выехали следователи следственного комитета, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Работают также полицейские и сотрудники МЧС.- В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение об обрушении закрытой пешеходной галереи из деревянных досок, расположенной вдоль жилого дома, - прокомментировали ситуацию в МЧС. - Угрозы жителям нет.Изначально рассматривалась версия, что ограждение обрушилось из-за того, что с крыши дома упал снег. Но она не получила подтверждения, так как на других участках крыши нависшего снега нет. Остались неповрежденными и сосульки на балконах над местом обрушения. Так что переход обвалился от обычного снега.Дом обслуживает управляющая компания «УралВид». Но ее директор, также приехавшая на место аварии, от комментариев отказалась.- Капитальный ремонт дома по улице Краснова, 25 стоял в региональной программе на 2021-2023 годы, - сообщили в фонде капремонта Пермского края. - На 2021 год был запланирован ремонт скатной крыши. Работы по дому выполняет подрядчик «АудитЭнергоПроект». Для этих целей была установлена строительная галерея. Сейчас на месте происшествия работает комиссия фонда, которая устанавливает причины ее деформации.