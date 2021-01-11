70-летняя пермячка, которая погибла на Краснова, спешила на встречу с подругой. Они договорились встретиться в парке Горького и позаниматься скандинавской ходьбой.- Мы с Валей тем утром уже прогулялись по горьковскому парку с палками, - едва сдерживая слезы, рассказывает Владимир Ильич, муж погибшей. - Когда вернулись домой, позвонила ее подруга и попросила еще и с ней пройтись по дорожкам пару кругов. Жена согласилась и снова отправилась в парк. Звала и меня, да я что-то поленился. А потом мне позвонили из реанимации. Я бросился туда. Мне врачи сказали, что они в шоке. Жене пришлось перелить шесть литров крови, потому что у нее были страшные раны от гвоздей. А еще ноги переломаны, таз раздроблен, ребра раскрошены. Шутка ли, такая махина на нее свалилась! Шансов спасти ее не было.Теперь Владимир Ильич остался один в квартире пятиэтажной «брежневки» - она стоит как раз по соседству с домом на улице Краснова, 25, возле которого и произошла трагедия.Квартирка самая обычная, «трудовая». На тумбочке стоят семейные фото: вот его жена рядом с ним на фотокарточке. А вот они сидят всей семьей.Жена Владимира Ильича химиком всю жизнь работала, он инженером, сын стал математиком-экономистом. Сейчас его семья живет в Черногории, где он работает по договору.- Он должен прилететь на похороны, вот жду, - говорит Владимир Ильич. - Чтобы хоть как-то занять себя, весь день гуляю по парку, в который с Валюшей в тот день не пошел. Чем мы с ней занимались? Планировали, что посадим на даче. Рассматривали фотографии внучки и внука. Они у нас спортивные растут - Глеб каратэ занимается, а семилетняя Кирочка мечтает стать футболисткой. Но они далеко. А я теперь остался тут один.Владимир Ильич пока не думал, будет ли подавать какие-то иски, когда виновных найдут.- Когда этот навес построили, я боялся по нему ходить, - вспоминает Владимир Ильич. - Но его ведь не обойдешь, он закрыл весь тротуар. Теперь его снова строят. Я уже подходил к рабочим, говорил, мол, что же опять все сколачиваете наспех гвоздями, тут ведь детишки гурьбой в парк бегают. Но они мне ответили, что сейчас будет все прочно. А что, сразу надежно они сделать не могли?