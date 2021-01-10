Как уже писала «Комсомолка», вчера вечером, 9 января, скончалась 70-летняя пермячка, которая пострадала во время трагического и нелепого обрушения навеса пешеходного перехода. Он должен был обезопасить проходящих возле дома напротив Горьковского сада во время капремонта. Еще одна пострадавшая сейчас находится в больнице.По роковому стечению обстоятельств буквально накануне в Перми был объявлен мониторинг безопасности дворов и тротуаров.- Только вчера объявили о старте мониторинга состояния территорий дворов многоквартирных домов (снежно-ледяные свесы с кровли, отсутствие уборки снега с проезжеи части и тротуаров, гололед, затрудне нныи подход к входным группам подъездов), как уже сегодня в Перми произошло ЧП на Краснова, 25, - написали вечером 9 января сотрудники центра «ЖКХ Контроль» на своем портале ВКонтакте.Действительно, уже 11 января по дворам с рейдами должны отправиться волонтеры-проверяющие. А с 8 января в Перми открыли «горячую линию» и опубликовали номер «тревожного» телефона.- В связи с поступающими обращениями о ненормативном содержании дворовых территории обслуживающими организациями (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН), Пермский региональный центр «ЖКХ Контроль» совместно с Общественным советом Министерства ЖКХ и благоустрои ства Пермского края запускает ежегодный мониторинг «Безопасныи двор», - объявили накануне трагедии в этом центре. - С 8 января по 30 марта 2021 года начинает работать телефон «ГОРЯЧЕИ ЛИНИИ» +7-342-202-54-56, на которыи жители Пермского края, проживающие в многоквартирных домах смогут сообщить о выявленных нарушениях на территории их дворов (снежно-ледяные свесы с кровли, отсутсвие уборки снега с проезжеи части и тротуаров, гололед, затрудненныи подход к входным подъездам).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Перми скончалась 70-летняя женщина, пострадавшая под завалом в центре городаНа двух пермячек на улице Краснова обрушился тяжелый навес деревянного ограждения безопасности (подробнее…)«Сложился, как карточный домик»: подробности ЧП в Перми, где три женщины пострадали от рухнувшего забораДеревянное ограждение рухнуло под тяжестью снега (подробнее…)«Из-под завалов снега вытащили двух женщин». В Перми обрушилось ограждение пешеходного переходаПострадавшие находятся в больнице (подробнее…)