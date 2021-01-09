ЧП случилось в субботу, 9 января, в 13.40 в самом центре Перми - на улице Краснова. У дома № 25 произошло обрушение деревянного перехода около дома, в котором ведется капитальный ремонт. Доски не выдержали тяжести снега.На место выехали спасатели Пермской городской службы спасения и пожарные МЧС России по Пермскому краю. Они извлекли из-под завала двух женщин 29 и 70 лет, после чего передали их медикам. Обе пострадавшие госпитализированы, находятся в удовлетворительном состоянии.У пожилой пермячки переломы, у второй женщины травмы менее опасные, скорее всего, просто ушибы.Как сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю, на месте работают следователи следственного комитета. Выясняются обстоятельства произошедшего.Место ЧП оградили, работают все оперативные службы.