Вчера днем, 9 января, в Перми произошел трагический и нелепый случай: навес пешеходного перехода, который построили, ожидая капремонта дома напротив сада имени Горького чтобы обезопасить прохожих, рухнул на двух проходивших по нему пермячек.Спасатели МЧС извлекли из-под завала возле пятиэтажки на улице Краснова, 25 двух пострадавших – молодую женщину и 70-летнюю пенсионерку. Обеих на «скорой» увезли в больницу.У пожилой женщины, как предположили медики, мог быть сломан таз и ребра. И вот стало известно: не приходя в сознание, она скончалась в реанимации.- Врачи сделали все возможное, но не смогли ее спасти, - сообщили в Минздраве Прикамья. – Вторая пострадавшая находится в отделении травматологии, у нее состояние средней тяжести.Вчера пермские следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.- Сейчас проводятся обыски в подрядной организации, управляющей компании и краевом фонде капитального ремонта, изымаются документы, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Сложился, как карточный домик»: подробности ЧП в Перми, где три женщины пострадали от рухнувшего забораДеревянное ограждение рухнуло под тяжестью снега (подробнее…)«Из-под завалов снега вытащили двух женщин». В Перми обрушилось ограждение пешеходного переходаПострадавшие находятся в больнице (подробнее…)