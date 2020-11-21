«Четвертый медик за неделю». В Перми скончалась фельдшер Татьяна Тиханова

Татьяна Тиханова много лет лечила детей. Фото: предоставлено Оксаной Кожемяко.

«Четвертый медик за неделю, три из них детские», «Царствия им небесного, вечной памяти родных и благодарных пациентов», - оставляют комментарии все, кто знал пермского фельдшера Татьяну Тиханову. Ее не стало 20 ноября.

До 2013 года Татьяна Тиханова работала на Дзержинской подстанции в детской бригаде. Затем перешла в кабинет статистики. Почувствовала себя плохо она несколько дней назад. КТ показало поражение легких. А через несколько дней медик скончалась в реанимации. Результата теста на COVID-19 еще нет, предварительный диагноз - пневмония.

- С большим прискорбием и со слезами на глазах пишу этот пост! – написала в соцсетях ее коллега. - Вчера от пневмонии умерла Татьяна Тиханова! Самый светлый и самый добрый человек, из всех, кого я знала! Никогда не слышала от нее ни одного грубого слова! Это был человек с безграничным терпением и самой доброй душой! В августе она похоронила своего мужа, а вчера умерла сама. Остался сын.

19-летнему парню за три месяца пришлось похоронить и отца, и маму. Он студент. Все, кто желает помочь молодому человеку, оставшемуся без родителей, могут сделать это на Центральной подстанции «Скорой медицинской помощи» на улице Попова, 54.

Напомним, ранее «КП» писала еще о трех потерях среди пермских медиков: скончался 43-летний травматолог-ортопед городской клинической поликлиники № 5 Альберт Галикеев, педиатр Краевой детской клинической больницы Наталия Блюмберг и главный врач ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 4» Ольга Евгеньевна Чернышова.