В Перми скончалась врач детской поликлиники

Не стало Ольги Евгеньевны Чернышовой, главного врача ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 4».

Еще одна потеря среди детских медиков Перми. 19 ноября не стало Ольги Евгеньевны Чернышовой, главного врача ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 4». Минздрав региона опубликовал некролог в память о враче:

Ее уход из жизни - невосполнимая утрата для родственников, близких и всего коллектива пермской городской детской поликлиники № 4. Знания, опыт и человеческие качества Ольги Евгеньевны всегда заслуживали глубочайшего уважения коллег и пациентов, ее жизненный путь - преданность профессии и любви к людям.

Ольга Евгеньевна родилась 31 марта 1957 года в Перми. В 1974 году окончила школу, в 1981 году - педиатрический факультет ПГМУ. Работала участковым врачом-педиатром: пять лет в больнице Гремячинска, десять лет – в городской детской больнице № 24. Получила первичную специализацию по специальности «детская эндокринология». С 1996 по 2007 год была заведующей поликлиникой, заместителем главного врача. С 2008 года возглавила детскую поликлинику № 4.

Ольга Евгеньевна - врач-педиатр высшей квалификационной категории. На всех этапах трудового пути она зарекомендовала себя ответственным, компетентным и талантливым руководителем. За многолетний и добросовестный труд неоднократно награждалась Почетными грамотами и благодарственными письмами Администрации города Перми, Правительства Пермского края и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

"Нам, коллегам, трудно представить, как мы будем жить без своего заботливого, внимательного, чуткого руководителя, чья сдержанная и теплая улыбка освещала каждый наш день…", - говорят коллеги Чернышовой.

Министерство здравоохранения Пермского края, профессиональное медицинское сообщество, коллектив поликлиники, жители Кировского района скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 21 ноября с 11.00 до 12.00 во Дворце культуры им. С.М. Кирова, ул. Кировоградская, д. 26. Отпевание в 12.30 в храме-часовне Святителя Николая Чудотворца, Нижняя Курья, ул. Ирбитская, д. 37. Похороны пройдут на Северном кладбище.

Напомним, на днях не стало и педиатра Краевой детской клинической больницы Наталии Блюмберг.