В Перми умерла врач Краевой детской клинической больницы Наталия Блюмберг

Фото: краевой Минздрав.

На сайте краевого Минздрава опубликован некролог в память о Враче с большой буквы, которая больше 25 лет лечила пермских ребятишек. Не стало педиатра Краевой детской клинической больницы Наталии Блюмберг

- Коллектив больницы и медицинское сообщество понесли невосполнимую утрату, - сообщили ее коллеги. - После тяжелой болезни ушла из жизни Наталия Вячеславовна Блюмберг, заведующая организационно-методическим отделом, председатель профсоюзной организации больницы.

Больше 25 лет Наталия Вячеславовна лечила детей. После окончания педиатрического факультета работала врачом-педиатром в детской больнице №15, в 2008 году перешла в Краевую детскую клиническую больницу, с 2013 года возглавила организационно-методический отдел клиники. Наталия Вячеславовна была практикующим педиатром, аллергологом-иммунологом: принимала активное участие в амбулаторной консультативной работе, в том числе в территориях Пермского края, оказывала экстренную помощь как дежурный врач стационара. Она очень любила своих маленьких пациентов, пользовалась огромным уважением у их родителей.

А дома Наталия Блюмберг была заботливой мамой, воспитала двоих сыновей. Коллеги и друзья вспоминают ее как увлеченного путешественника, туриста.

- Знаю Наталию Вячеславовну со студенческой скамьи. Горько и больно осознавать, что коллектив КДКБ потерял специалиста высокого уровня, надежного, жизнерадостного и светлого человека, — поделился главный врач больницы, доктор медицинских наук Дмитрий Антонов.

Министерство здравоохранения Пермского края, администрация клиники и все медицинское сообщество скорбят вместе с родными, выражают искренние соболезнования семье.

Прощание пройдет 20 ноября с 10.30 до 11.30 в ритуальном зале КДКБ (патологоанатомическое отделение) на Баумана, 22. Просьба соблюдать строгий масочный режим.