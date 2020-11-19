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«Скончался прямо на работе». В Перми попрощались с врачом поликлиники № 5

43-летнему Альберту Галикееву стало плохо на рабочем месте, два часа его пытались реанимировать, но безрезультатно
Алена ОВЧИННИКОВА
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Альберту Галикееву было всего 43 года. Фото: личная страница ВК.

Альберту Галикееву было всего 43 года. Фото: личная страница ВК.

19 ноября в Перми простились с травматологом-ортопедом городской клинической поликлиники № 5 Альбертом Галикеевым. Коллеги говорят, что ему стало плохо прямо на рабочем месте. Два часа его пытались реанимировать, но безрезультатно.

Страница доктора в соцсетях полна соболезнований: «Альберт нас покинул навсегда. Пусть земля ему будет пухом. Спи спокойно наш друг», «Скорбим», «Светлая память».

За последние дни это третий скорбный случай, когда в Пермском крае умирают врачи. Накануне стало известно, что скончалась педиатр Краевой детской клинической больницы Наталия Блюмберг. А 19 ноября минзрав сообщил о кончине Ольги Евгеньевны Чернышовой, главного врача ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 4».

Мы выражаем соболезнования всем родным и близким.

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