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История с утонувшей в машине пермячкой и ее четырехлетним сыном находится на контроле у Генпрокуратуры

Организована проверка причин и условий страшного ЧП
Алена ОВЧИННИКОВА
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На месте трагедии лежат живые цветы.

На месте трагедии лежат живые цветы.

Фото: Виктор Правдин

21 ноября Генеральная прокуратура сообщила о том, что будет держать на контроле расследование уголовного дела по факту страшной трагедии, случившейся в Перми в минувшие выходные.

В реке возле парковки у магазина Пермрезинотехника на шоссе Космонавтов утонула вазовская «девятка». В салоне находились 36-летняя женщина и ее четырехлетний сын. Второго малыша сумели достать из ледяной воды глава семьи и очевидцы.

- В центральном аппарате Генеральной прокуратуры России ведется непрерывный мониторинг деятельности прокуроров по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, - говорится в сообщении Генпрокуратуры. - Расследование уголовного дела по факту гибели женщины и маленького ребенка в Перми находится на контроле, организована проверка по установлению причин и условий произошедшего.

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