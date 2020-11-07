В Перми окончены поиски пропавшей 24-летней девушки

Анна. Фото предоставлено родственниками девушки

- Сейчас мы садимся в самолет и летим домой, - сообщила мама пропавшей 24-летней Анны.

Напомним, Анна пропала 24 октября. В этот день она вышла из дома в Ленинском районе и исчезла. К поискам подключились полицейские и волонтеры поискового отряда "Регион59". Однако и сама мама активно искала дочь. В субботу, 7 ноября, она сообщил корреспонденту "КП", что ее дочь нашли в Саратове.

- Ее местоположение определил близкий друг, он хороший программист, мы прилетели в Саратов и нашли ее. С ней все хорошо, летим домой. Хочу выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в поисках.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ищем уже восьмые сутки». В Перми продолжаются поиски бесследно пропавшего мужчины

В день исчезновения он мог сесть в неизвестную машину (подробнее..)