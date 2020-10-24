«Ищем уже восьмые сутки». В Перми продолжаются поиски бесследно пропавшего мужчины

Пропавший Марсель Абзалимов. Фото: Ксения Абзалимова.

Родственники пропавшего в Перми 55-летнего Марселя Абзалимов не прекращают его поиски.

Напомним, Марсель пропал еще 16 октября. В этот день в 18.30 он закончил работу, позвонил жене и сказал, что пошел в сторону остановки «Хмели» на Шоссе Космонавтов к маршруту 54 автобуса. После этого телефон мужчины перестал отвечать, и он пропал.

Позже появилась информация от очевидцев, что в день исчезновения они видели, как похожий мужчина садился в машину. Поэтому родственники просят всех, у кого есть запись с видеорегистратора от 16 октября на остановке «Хмели» или «Олимпиец» в промежуток времени с 18.20 до 19.00, написать им в социальных сетях.

Друзья и родственники пропавшего добавляют, что такое поведение для него абсолютно не характерно. Марсель порядочный и пунктуальный. Совместно с волонтерами и полицейскими они ни на один день не прекращают его поиски и надеются, что они закончатся благополучно.

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