«Оставил предсмертную записку». В колонии в Пермском крае покончил с собой 23-летний осужденный

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 30 октября, в исправительной колонии №9 в Соликамске покончил с собой 23-летний осужденный.

- Сотрудники медслужбы учреждения провели все необходимые реанимационные мероприятия. Осужденного доставили в палату интенсивной терапии, но все попытки вернуть его к жизни оказались безуспешными. Врач констатировал смерть. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. При осужденном находилась записка, в которой он объяснил свое желание уйти из жизни. Мужчина был ранее неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

Cодержимое записки не разглашается. Также сообщается, что на место ЧП приехали следователи и сотрудники прокуратуры города, а также представители ГУФСИН России по Пермскому краю. Проводится служебная проверка. Все материалы переданы в следственный комитет.

Это далеко не первое ЧП, произошедшее в ИК-9. в 2019 году в сети появилось видео, где снято, как заключенные, надругавшись над осужденным, жестоко избивают его за карточный долг. После этого следователи возбудили уголовное дело, а участников инцидента перевели в другую колонию. А за несколько недель до этого один из заключенных также покончил с собой, а второй предпринял попытку суицида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сеть попало видео, где пермские зэки насилуют заключенного.

Сотрудники ГУФСИН проводят проверку (подробнее)