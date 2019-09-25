2019-09-25T16:16:35+03:00
Происшествия

В сеть попало видео, где пермские зэки насилуют заключенного

Сотрудники ГУФСИН проводят проверку
Алиса СОКОЛОВА
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Скриншот с видео c канала на youtube "Гулагу-нет Официальный канал"Скриншот с видео c канала на youtube "Гулагу-нет Официальный канал"
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Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин разместил на своей странице в Facebook пост. Он сообщает, что заключенные колонии в Соликамске Пермского края сначала надругались над другим заключенным, а затем избили его.

- Данное видео, рискуя жизнью, смог вынести предположительно добросовестный сотрудник ГУФСИН, который анонимно переслал его нам 24 сентября, - написал Владимир Осечкин. - Это страшные кадры, и спокойно смотреть это нельзя.

На кадрах из видео видно, как заключенного окружают другие заключенные: сначала они издеваются над мужчиной, а затем насилуют его.

Между тем, в пресс-службе ГУФСИН сообщили, что после публикации видео в сети в колонии началась проверка.

- 24 сентября в сети было размещено видео, содержащее факты неправомерных действий со стороны осужденных ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю в отношении другого осужденного этой же колонии, - сообщили в пресс-службе ведомства. ГУФСИН назначил служебную проверку. Результаты будут направлены в следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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