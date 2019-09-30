После публикации видео, где пермские зэки насилуют заключенного, возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-30T16:15:29+03:00

Следователи установили, что в колонии в тот же день произошла массовая драка

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Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" в отношении сотрудников колонии Соликамска.

Напомним, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в соцсетях, что заключенные колонии сначала надругались над другим заключенным, а затем избили его. У него оказалось и видео, на котором запечатлено совершение преступления.

Источник, близкий к ситуации, сообщил нам, что причиной стал карточный долг. Причем небольшой.

- В результате халатного отношения к исполнению обязанностей сотрудниками колонии днем 22 сентября осужденными было совершено тяжкое преступление в отношении другого осужденного, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. В пресс-службе добавили, что после этого в колонии произошла массовая драка. Пострадали 10 человек. Все обстоятельства сейчас выясняются. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU