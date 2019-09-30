После публикации видео, где пермские зэки насилуют заключенного, возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" в отношении сотрудников колонии Соликамска.
Напомним, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в соцсетях, что заключенные колонии сначала надругались над другим заключенным, а затем избили его. У него оказалось и видео, на котором запечатлено совершение преступления.
Источник, близкий к ситуации, сообщил нам, что причиной стал карточный долг. Причем небольшой.
- В результате халатного отношения к исполнению обязанностей сотрудниками колонии днем 22 сентября осужденными было совершено тяжкое преступление в отношении другого осужденного, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. В пресс-службе добавили, что после этого в колонии произошла массовая драка. Пострадали 10 человек. Все обстоятельства сейчас выясняются. Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU