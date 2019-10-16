В прикамской колонии, где вчера совершил суицид заключенный, произошло еще одно ЧП

СЕГОДНЯ 19:52 2019-10-16T20:10:52+03:00

Один из осужденных демонстративно пытался покончить с собой

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Второе ЧП буквально за одни сутки зарегистрировано в исправительной колонии ИК-9 под Соликамском. Сегодня утром один из осужденных совершил демонстративную попытку суицида.

Вчера вечером в этой же колонии покончил с собой заключенный. Как проинформировали в пресс-службе ГУФСИН, туда с проверкой выехали следователи и сотрудники управления федеральной службы исполнения наказаний. «На теле осужденного не обнаружно следо насильственной смерти», - сообщили в этом ведомстве.

Несколько недель назад в сети появилось видео, где снято, как заключенные, надругавшись над осужденным, жестоко избивают его за карточный долг. После этого следователи возбудили уголовное дело, а участников инцидента перевели в другую колонию.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, по факту сегодняшней попытки суицида также проводилась проверка.

- Неоднократно судимый осужденный, состоящий на ряде профилактических учетов, совершил акт членовредительства, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. - Поверхностные повреждения, нанесенные осужденным, не представляют опасности для жизни и здоровья и носят шантажно-демонстративный характер. Осужденный является злостным нарушителем правил внутреннего распорядка. В настоящее время ему оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU