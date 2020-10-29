В Перми окончены поиски пропавшего мужчины

Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

Пропавшего в Перми 48-летнего Станислава Г. нашли живым. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Напомним, Станислав перестал выходить на связь с родными 22 октября. В этот день он уехал со станции Шумково Кишертского района в Пермь. Вечером его видели в клинике по бульвару Гагарина, 32, а после он пропал.

О том, что Станислава нашли живым, волонтеры сообщили 29 октября. Где все это время пропадал мужчина, не сообщается.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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