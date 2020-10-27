«Девочка моя, я жду тебя в любое время дня и ночи, возвращайся домой». Мама пропавшей в Прикамье 18-летней девушки записала обращение к дочери

Ирина Ханган. Фото предоставлено мамой пропавшей девушки

- Дорогая моя Ириночка, куда же ты пропала? Пришли хоть весточку, что с тобой все хорошо, что ты жива, здорова, я ночами не сплю, места не нахожу, только о тебе и думаю, возвращайся домой, - со слезами на глазах обращается к пропавшей в Прикамье 18-летней Ирине Ханган ее мама Татьяна.

Напомним, 18-летняя жительница Суксуна Ирина Ханган перестала выходить на связь 13 сентября. За несколько дней до исчезновения, 9 сентября, Ирина сказала маме, что переночует у подруги и на следующий день вернется.

- Но так и не пришла. Мы начали волноваться, - вспоминает Татьяна. - Телефон она не брала, но отвечала в соцсетях. Говорила, что с ней все хорошо, чтобы я не переживала. Последний раз мы переписывались 13 сентября. Она говорила, что у нее все в порядке, а я просила ее вернуться домой. Но днем она уже не появлялась в соцсетях. Начала звонить - телефон выключен. Я написала заявление в полицию.

К поискам Ирины подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Регион59». Они сообщают, что Ирина может быть как в Перми, так и в любом другом городе Прикамья. У поисковиков пока нет ни одной зацепки, поэтому они призывают всех, кто знает малейшую информацию о возможном местонахождении девушки, сообщать по телефонам: 8-908-265-82-09 или 102.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского, пропавшего в конце июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сказала, что переночует у подруги». В Пермском крае пропала 18-летняя девушка

Последний раз она выходила на связь 13 сентября (подробнее..)

«Сделал фото с видом на порт и отправил в интернет». Последние минуты жизни пермского подростка, которого нашли в Каме

Тело школьника из воды вытащил рыбак (подробнее..)