В Перми окончены поиски пропавшей женщины

Светлана К. Фото: поисковой отряд "ЛизаАлерт"

Пропавшую в Прикамье 54-летнюю Светлану К. нашли живой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт".

Напомним, Светлана К. пропала 14 сентября. В этот день она ушла из дома в микрорайоне Рабочий поселок и исчезла. С тех пор ее искали родственники, полицейские и волонтеры.

О том, что Светлану нашли, стало известно 28 сентября. Где все это время пропадала женщина, не сообщается.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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