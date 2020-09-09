«Нужны записи с регистраторов». Следователи продолжают поиски подростка, который пропал еще в июле

Евгений Янковский пропал в июле. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Перми Следственный комитет продолжает поиски и расследование уголовного дела после исчезновения 17-летнего Евгения Янковского. 26 июля днем он вышел из квартиры в Мотовилихинском районе за продуктами и пропал.

Стало известно, что последний раз молодого человека видели в районе деревни Бобки, он шел к ней по дороге.

- Проведены масштабные поисковые мероприятия, обследован лесной массив, прилегающий к деревне, - сообщает СКР по Пермскому краю. - На катере обследована береговая линия реки Чусовая, прилегающая к берегу акватория, вдоль побережья проверены прилегающие заливы, проверены нерабочие пионерские лагеря. С привлечением экипированных водолазов проведены поисковые мероприятия на реке с применением спецтехники.

Также следователи допросили родственников, друзей, знакомых подростка и жителей пяти деревень, где недалеко от них последний раз видели Евгения.

Приметы юноши: на вид 16-17 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: в утепленную куртку горчичного цвета, белую футболку с коротким рукавом, светлые джинсы, темные полукроссовки.

Особые приметы: на затылке родимое пятно розового цвета.

При себе был рюкзак черного цвета небольшого размера.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю просит откликнуться граждан, а также водителей, в машинах которых есть регистраторы, которые располагают любыми данными о возможном месте нахождения без вести пропавшего, либо другой информацией о пропавшем или обстоятельствах его исчезновения.

С информацией следует обращаться в следственный отдел по Мотовилихинскому району г. Пермь СУ СК России по Пермскому краю по телефонам: 8(342)-249-54-55, 8(342)-263-43-00 или 102. Конфиденциальность гарантируется.