«Ушел с работы и пропал». В Перми вторые сутки ищут мужчину

Мужчина пропал 16 октября. Фото: Ксения Абзалимова.

В Перми 16 октября пропал 55-летний Марсель Абзалимов. В 18.30 он закончил работу и пошел в сторону остановки «Хмели» на Шоссе Космонавтов, к маршруту 54 автобуса и пропал. Родственники мужчины заявили в полицию и попросили помощи у волонтеров, поискового отряда «Регион 59».

Марсель был одет в черную ветровку без воротника, черную футболку, черные кожаные кроссовки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить в полицию - 102.

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