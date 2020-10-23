Родители пропавшей в Пермском крае девочки заплатят миллион за информацию о ее местонахождении

Катя Четина пропала летом 2010 года. Фото: архив семьи Четиных.

Родители Кати Четиной, девочки, которая пропала 10 лет назад в Кишертском районе продолжают ее поиски. Все эти годы они не останавливаются и пытаются найти новые способы, которые помогут им получить информацию о дочке. На днях, Владимир Четин - папа Кати объявил о вознаграждении в миллион рублей за информацию, которая поможет найти ребенка.

- Да, несколько дней назад мы объявили вознаграждение в миллион рублей, за информацию о Кате, - говорит Владимир Четин. - Готовы заплатить. Это наши личные средства, нам никто не помогает.

Напомним, 5-летняя девочка потерялась при загадочных обстоятельствах, когда вместе с родителями отдыхала в районе скалы Ермак. Только что играла с другими детьми на улице - и через несколько минут ребенка уже нигде нет. Версию, что девочка утонула, родители не рассматривают. Нет главного доказательства - тело ребенка водолазы так и не обнаружили.

За эти годы к поиску привлекали гипнотизеров, московские специалисты составили возрастную прогрессию - фотопортрет, как бы выглядела Катя, в 7-летнем возрасте. Пока никакая информация не дала положительных результатов в поисках девочки.

Информация с листовки о вознаграждении

«12 июня 2010 года в 16.00 пропала с места туристической стоянки Пермский край, Кишертский район, правый берег реки Сылва, 2 км выше по течению от скального массива камня «Ермак».

Вознаграждение в размере 1 млн рублей лицу или лицам, нашедшим или предоставившим информацию, которая позволит достоверно установить его местонахождение.

Позвонить можно по номеру телефона: +79024796102 или 102.

Информация о вознаграждении девочки.

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