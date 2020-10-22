В Пермском крае окончены поиски отца шестерых детей

Сергей найден, жив! Фото: семейный архив.

Волонтеры поискового отряда «Ирины Бухановой» просят снять репосты о поиске 34-летнего отца шестерых детей Сергея Костарева.

Напомним, мужчина пропал в Краснокамске. Его супруга заявила в полицию и обратилась за помощью к волонтерам после исчезновения мужа. Он ушел из дома около 9 часов утра 19 октября и не давал о себе знать. Мужчина сначала не отвечал на звонки, а потом автоответчик сообщал, что его телефон выключен.

Волонтеры на странице в социальных сетях сообщили, что вчера вечером Сергей нашелся, жив. Куда пропадал многодетный отец – не сообщается.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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