В Пермском крае пропал отец шестерых детей

Сергея ждет дома жена и дети. Фото: семейный архив Костаревых.

В Краснокамске супруга 34-летнего Сергея Костарева бьет тревогу. Ее муж ушел из дома около 9 часов утра 19 октября и с тех пор не дает о себе знать. Мужчина сначала не отвечал на звонки, а потом автоответчик сообщал, что его телефон выключен.

- Сергея до сих пор нет, - плачет женщина. - У нас с ним шестеро детей, мы все его очень ждем. - Очень переживаю за него, ведь раньше он никогда не пропадал.

Супруга сергея написала заявление в полицию и обратилась за помощью к волонтерам. Сергей Костарев ушел из дома на улице Звездной в Краснокамске. В этот день он был одет: зеленый камуфляжный костюм, черные кроссовки и очки-хамелеон.

Приметы: рост 176 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые. На левом плече есть татуировка в виде иероглифов.

Евгения переживает за Сергея и просит всех, кто где-либо его видел, позвонить ей по номеру +7 919 492-57-68 или обратиться в полицию по номеру 102.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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