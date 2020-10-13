Екатерина Асанова. поискового отряда «Регион59»
Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили в розыск 29-летнюю Екатерину Асанову. Сообщается, что в пятницу, 9 октября, Екатерина ушла из дома в селе Ореховая гора Чернушинского района и пропала.
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, каре-зеленые глаза. Была одета в черное пальто и белые на платформе ботинки.
Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.
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