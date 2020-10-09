Одна уехала на автобусе, второй ушел за грибами: 10 бесследно исчезнувших жителей Пермского края, которые до сих пор не найдены

Родственники не теряют надежды на возвращение своих близких. Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой опубликовали список жителей Пермского края, которых до сих пор разыскивают. Одних ищут три года, других пять лет, а некоторых почти десять, но родственники пропавших не теряют надежды на возвращение своих близких.

Катя Четина, 7 лет. Пропала 12 июня 2010 года

Фото: поисковой отряда имени Ирины Бухановой

12 июня 2010 года ушла с места туристической стоянки в Пермском крае, которая располагалась на правом берегу реки Сылва, в 2-х км от скального массива “Ермак-Камень”. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Родители до сих пор ищут дочку и надеются на чудо.

Кристина Бушуева, 15 лет. Пропала 19 сентября 2011 года

Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

Ушла в школу из деревни Антонята Карагайского района Пермского края, но домой так и не вернулась. Известно, что девочка доехала на автобусе до деревни Карагай. Больше ее не видели.

Ажгихин Борис Александрович, 72 года. Пропал 3 сентября 2012 года

Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

Пропал в Краснокамске. Ушел за грибами в лес и до настоящего времени домой не вернулся.

Тарасов Валентин Николаевич, 73 года. Пропал 9 октября 2012 года

Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

9 октября 2012 года вышел из кооператива “Связист”, село Кукуштан, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Местные жители видели его на автобусной остановке в направление Перми.

Горбунов Дмитрий Леонидович, 45 лет. Пропал 9 мая 2015 года

Фото: поисковой отряда имени Ирины Бухановой

Ушел из дома в поселке Засечный Чайковского района и до сих пор не вернулся. У мужчины возможны проблемы с памятью после травмы головы.

Тамара Ильинична Бардасова, 80 лет. Пропала 1 июня 2015 года

Фото: поисковой отряда имени Ирины Бухановой

1 июня 2015 года ушла из жилого дома в селе Бикбарда Куединского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Страдает болезнью Альцгеймера. Внучка не теряет надежды на возвращение бабушки.

Артем Викторович Двойнишников, 39 лет. Пропал 10 июля 2015 года

Фото: поисковой отряда имени Ирины Бухановой

Мужчина вышел из дома 10 июля 2015 года в Индустриальном районе и не вернулся. Поиски продолжаются до сих пор.

Старцев Дмитрий Владимирович, 35 лет. Пропал 31 августа 2015 года

Фото: поисковой отряда имени Ирины Бухановой

Выехал из Оханска в Краснокамск 31 августа и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Драчев Евгений Владимирович, 50 лет. Пропал с 7 по 8 мая 2016 года

Фото: поисковой отряда имени Ирины Бухановой

Пропал с 7 по 8 мая 2016 года в районе деревни Черная в Краснокамском районе г. Перми.

Батюков Сергей Валерьевич, 50 лет. Пропал 13 апреля 2017 года

Фото: поисковой отряда имени Ирины Бухановой

13 апреля пропал в Перми и до сих пор его местоположение неизвестно. Со слов родственников, страдает психическими расстройствами.

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