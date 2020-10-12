Анатолий. Фото: пооисковой отряд "Регион59"

- Найден, жив, просим снять репосты, - сообщили волонтеры поискового отряда Регион59 к записи о пропавшем 37-летнем Анатолии.

Напомним, Анатолий ушел из дома по улице Северной в Соликамске 6 октября и пропал. Обеспокоенная сестра мужчины обратилась за помощью к волонтерам и полицейским.

Сегодня, 12 октября, поисковики сообщили родственнице пропавшего радостную новость. Анатолий нашелся живым и здоровым.

«Хочу выразить вам огромную благодарность за поиски моего брата.Спасибо вам огромное за вашу помощь, за быстроту действий, за активность, за участие. Спасибо, что вы есть. Вы наша большая вера и надежда в лучшее. Низкий вам поклон за вашу работу», - отблагодарила волонтеров сестра Анатолия.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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