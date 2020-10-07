Окончены поиски 28-летнего пермяка, пропавшего в начале сентября

Фото: поисковой отряд "Регион59"

- Молодой человек жив, с ним все в порядке. Он уехал на заработки в другой город. Увидел в соцсетях, что его ищут и тут же позвонил матери, - сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 28-летний Никита Л. ушел из дома 3 сентября. Больше месяца его искали волонтеры, полицейские и взволнованные родственники.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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