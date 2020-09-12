В Прикамье окончены поиски мужчины, которого видели последний раз в торговом центре

Александр Ичетовкин нашелся, жив. Фото: семейный архив.

Сообщение о том, что 25-летний Александр найден появилось в группе в соцсети поискового отряда имени Бухановой. «Найден! Жив! Просьба снять репосты!

Всем спасибо за помощь!», - написали волонтеры.

Напомним, в полицию с заявлением обратилась жена пропавшего Александра из поселка Майский в Краснокамском районе. 6 сентября мужчина пришел домой, переоделся пока жена была в другой комнате - ушел, телефон оставил дома. Через некоторое время на него стали приходить сообщения о снятии денег с банковской карты. Была информация, что последний раз Александра видели в Перми в торговом центре Колизей.

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