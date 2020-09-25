Анастасия. Фото: паблик ЧП и ДТП Пермь

- Пришла ко мне домой буквально пару часов назад, - рассказывает подруга пропавшей Анастасии. - На мой вопрос, где пропадала, ничего не ответила, она даже не знала, что мы объявили ее в розыск! Я позвонила мужу Насти, он приехал и забрал ее. Думаю, сейчас ей предстоит серьезный разговор.

Напомним, 23 сентября 29-летняя Анастасия гостила у подруги в Кировском районе Перми в квартире на улице Маршала Рыбалко. В 0.30 девушка засобиралась домой и пошла одна по ночному городу. Домой она так и не вернулась. Обеспокоенные друзья объявили Анастасию в розыск.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского и 18-летней Ирины Ханган.

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