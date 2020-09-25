Погибший молодой человек. Фото предоставлено родственниками

- Он покончил с собой, - сквозь слезы сообщила корреспонденту "КП" мать погибшего парня. - Не знаю, почему от так поступил, ведь все было хорошо.

Напомним, 23-летний Никита пропал 18 сентября. Молодой человек ушел из частного дома в Кунгуре и исчез. С тех пор его искали волонтеры полицейские и его мать.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского и 18-летней Ирины Ханган.

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