Погибший мужчина. Фото: поисковой отряд "Регион59"

В Чернушинском районе нашли погибшим 40-летнего Максима Вшивенков. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59» .

«Найден. Погиб», - сообщили волонтеры.

Напомним, мужчина уехал из дома на машине 8 сентября. Позднее ее нашли в садовом товариществе Лесное. Она была закрыта, в ней остались все его вещи, телефон, документы. Мужчина переоделся в рабочую робу.

По информации источника знакомого с ситуацией, мужчину нашли в болоте, была ли смерть криминальной - предстоит выяснить специалистам.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского

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